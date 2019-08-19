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العثور على قبر (السيدة الجورجية) حفيدة الملكة تمارا

العلوم والتكنولوجيا

العثور على قبر (السيدة الجورجية) حفيدة الملكة تمارا
Globallookpress
العلماء يعتقدون أنهم عثروا على قبر الملكة تمارا
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عثر علماء الآثار في تركيا على قبر يعتقد أنه لحفيدة الملكة تمارا، حسبما أعلنته السفارة الجورجية لدى تركيا.

وجاء في بيان السفارة الجورجية لدى تركيا أنه "نتيجة لعمليات الحفر الجارية في منطقة باسينلر بمدينة أرضروم، تم العثور على توابيت يعتقد أنها تعود إلى السلطان علاء الدين كيقباد الثاني وأمه الملكة تمارا "جورجي –خاتون" الملقبة (السيدة الجورجية). ويشير البيان إلى أن السفارة ستأخذ على عاتقها دراسة هذه المسألة بالتفصيل.

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و(السيدة الجورجية)، هي الأميرة تمارا، ابنة الملكة روسدان وحفيدة الملكة الأسطورية تمارا من سلالة باغراتيوني التي حكمت جورجيا في القرون الوسطى، والتي تعتبر أول سلالة مسيحية حكمت في التاريخ.

ففي عام 1236 تزوجت السلطان السلجوقي كياس الدين خسرو الثاني الذي دامت فترة حكمه (1236-1246). حيث لعبت الملكة الجورجية دورا مؤثرا في قصر السلطان، لذلك أطلق عليها  لقب "السيدة الجورجية".

المصدر: نوفوستي

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