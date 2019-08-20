ابتكار طريقة روسية سريعة لتحديد درجة نقاء الماء

أعلن المكتب الاعلامي للجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، أن علماء الجامعة بالتعاون مع علماء جامعة موسكو، ابتكروا طريقة فعالة وسريعة لتحليل الماء، تساعد على حل مشكلة تلوث البيئة.

وإن تطور الإنتاج وخاصة بالقرب من المدن الكبيرة والمناطق الصناعية، يغير الوسط المحيط والتركيب الطبيعي للماء. بالطبع هذه مشكلة كبيرة تواجه العلم المعاصر أيضا، لازدياد الحاجة إلى طرق جديدة لتحديد تركيز العناصر والمركبات الكيميائية السامة. هذه القياسات يجب أن تكون عامة وشاملة وسريعة وآمنة وكما للبشر فهي كذلك للوسط المحيط.

ووفقا للباحثين، فإن الطرق المستخدمة حاليا لا تفي بالمتطلبات الحديثة للأداء وتعدد الاستخدامات. ولحل هذه المشكلة ، اقترح العلماء استخدام تحليل الاستقطاب (PFA) polarization fluorescence analysis لقياس تركيز المعادن الثقيلة في الماء.

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تقول الباحثة أناستاسيا ياكوشيفا، "هذه الطريقة تقلص الزمن اللازم للتحليل وتحسن كفاءة القياسات. استخدمت في هذا التحليل نقاط كم كربونية، هي دقائق نانو آمنة مقاسها أقل من 10 نانومتر، ولها خصائص فلورية ثابتة في وسط مائي وحساسة لكاتيونات النحاس (أيونات النحاس الموجبة)".

وهذه الطريقة ستفتح آفاقا لتحليل سريع وبسيط وفعال للماء. فبموجبها تم تحليل أكثر من 100 عينة في وقت واحد، ما يقلص التكلفة ويرفع انتاجية العمل. كما من إيجابيات هذه الطريقة، إمكانية استخدامها في فحص مصادر الماء التي يصعب الوصول إليها والبعيدة.

المصدر: نوفوستي