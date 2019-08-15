روسيا.. العثور على كائنات مجهرية مجهولة في كهف "تافريدا"

أعلن غينادي ساموخين، رئيس مجلس اتحاد خبراء الكهوف في روسيا، كبير المحاضرين بجامعة القرم الفدرالية، عن اكتشاف كائنات مجهرية مجهولة في كهف "تافريدا" في شبه جزيرة القرم.

وكان ساموخين قد أعلن سابقا عن اكتشاف قشرة رقيقة فريدة لمركبات الفوسفات.

وقال، "لقد أثبتنا أن هذه القشرة مملوءة بالكائنات المجهرية الحية –مكروبات. هذه الكائنات المجهرية "غريبة" ولا يعرف مصدرها وعلينا البحث في هذا الأمر. أخذنا عينات من هذه القشرة، ولكننا لم نحصل على أي جواب حتى الآن عن نتائج تحليلها في المختبر". وأضاف، لذلك سوف تلتحق بنا مجموعة علماء بيولوجيين من فرع أكاديمية العلوم الروسية في الأورال.

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وأكد ساموخين، على أنه في نهاية أغسطس الجاري يخطط الخبراء للعودة إلى دراسة الكهف، بعد توقفهم بسبب إنشاء طريق "تافريدا"، حيث سيتم فتح مدخل جديد للكهف.

وقد سبق أن عثر الخبراء في هذا الكهف على رفات حيوانات مفترسة قديمة وغيرها.

المصدر: نوفوستي