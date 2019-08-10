شاهد.. لقطات مميزة لإطلاق النار من عربات "تيغر" الروسية

نشرت قناة "زفيزدا" فيديوهات مميزة من مسابقات "الرالي العسكري-2019" التي جرت في إطار الألعاب العسكرية الدولية، التي احتضنتها روسيا وعدة دول أخرى هذا العام.

وتظهر الفيديوهات جانبا من مهارات طواقم سيارات "تيغر" العسكرية الروسية، وقدرات تلك الطواقم على القيادة وإطلاق النار على الأهداف المتحركة والثابتة، وإصابة الأهداف بدقة متناهية.

كما تبين بعض اللقطات القدرة العالية لشاحنات "كاماز" و"زيل" العسكرية على الحركة بسرعة كبيرة واجتياز أصعب الحواجز.

وشاركت في التصفيات النهائية لمسابقات "الرالي العسكري-2019" التي عقدت في كيزيل الروسية مؤخرا 3 فرق، لتنتهي المسابقات بفوز الفريق الروسي بالمركز الأول، فيما احتل فريق الصين المرتبة الثانية، وتلاه فريق بيلاروس.

المصدر: زفيزدا