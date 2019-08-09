الجفاف الشديد يكشف المعبد التايلاندي الغريق

تسبب الجفاف الشديد والمستمر الذي تتعرض له تايلاند بانخفاض حاد لمنسوب المياه وظهور أنقاض معبد قديم كان مغمورا قبل 20 سنة نتيجة بناء سد.

يفيد موقع Live Science، بأن هذا المعبد البوذي Ват Нонг Буа Яй ظهر جزء منه عام 2015 ، ولكن استنادا إلى بيانات هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية، موجة الجفاف الحالية هي الأشد وتسببت بانخفاض منسوب المياه في الخزان بنسبة 3%.

بعض مناطق تايلاند التي تعاني من الجفاف الشديد لم تشهد مثيلا له خلال 50 سنة. كما يلاحظ انخفاض قياسي في منسوب الماء في نهر ميكونغ الذي يجري على امتداد الحدود بين تايلاند ولاوس، لم يشهده خلال 100 سنة خلت.

إقرأ المزيد

حصل هذا الجفاف الشاذ في فترة الرياح الموسمية – الفترة الأكثر رطوبة في مناطق جنوب –شرق آسيا. لذلك اضطرت السلطات إلى عمليات الاستمطار لدعم القطاع الزراعي.

المصدر: لينتا. رو