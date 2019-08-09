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العثور في فرنسا على درعي سلاحف قديمة وفك وحيد القرن

العلوم والتكنولوجيا

العثور في فرنسا على درعي سلاحف قديمة وفك وحيد القرن
Tisséo
العثور على فك وحيد القرن المنقرض
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عثر عمال البناء في مدينة تولوز الفرنسية على درعين لسلاحف عمرها زهاء 25 مليون سنة وبجانبها فك لوحيد القرن.

وتفيد محطة إذاعة  France Bleu Occitanie المحلية بأن عمال البناء الذين يشيدون محطة المترو، عثروا يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري على أحفوريات في البئر المخصصة لتثبيت المصعد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة . 

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واستنادا إلى مدير متحف التاريخ فإن هذه الأحفوريات هي فك مع أسنان لوحيد القرن المنقرض Diceratherium الذي كان يعيش في منطقة تولوز الحالية قبل 24 مليون سنة.

ووفقا له، هذا الاكتشاف يشير إلى أنه قبل 24 مليون سنة، كان المناخ في منطقة تولوز الحالية شبيها بالمناخ "الهندي-الماليزي" أي تعرض لفترات جافة وأخرى رطبة.

كما عثر العمال بجانب فك وحيد القرن على بقايا دروع لسلاحف قديمة.  

 المصدر: نوفوستي

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