الروس في المركز الثاني بمسابقة RoboSub-2019

احتل فريق جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية ومعهد قضايا التكنولوجيا البحرية المركز الثاني في مسابقات RoboSub-2019 الدولية الثانية والعشرين المقامة في الولايات المتحدة.

يشير بيان جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية، إلى أن هذه المسابقات جرت في مدينة سان دييغو الأمريكية من 29 يوليو – 4 أغسطس الجاري، بمشاركة 56 فريقا من الجامعات التقنية الرائدة في - البرازيل ومصر والهند وكندا والصين والنرويج وبولندا وبورتوريكو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايلاند وتركيا واليابان، وروسيا.

وجاء في البيان، "احتلت الروبوتات التابعة لجامعة الشرق الأقصى الفدرالية ومعهد قضايا التكنولوجيا البحرية التابع لفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، المركز الثاني في بطولة RoboSub-2019 ... وقامت مركبة باندورا المستقلة غير المأهولة تحت الماء، عند إنجاز مهمة معينة، بعرض جميع إمكاناتها، حيث بمساعدة كاميرات الفيديو تمكنت من نقل البضائع، ورفعها وإلقائها في المكان المطلوب" .

إقرأ المزيد

كما شارك فريق آخر من فلاديفوستوك الروسية يمثل مركز تطوير الروبوتات في المسابقات التي أقيمت في سان دييغو وجاء ترتيبه عاشرا بين الفرق المتسابقة.

والجدير بالذكر أن المركز الأول في هذه المسابقات كان من نصيب فريق جامعة هاربين الصينية.

المصدر: نوفوستي