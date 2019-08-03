سجل خبراء المناخ ذوبان 11 مليار طن من الجليد في الأول من أغسطس بغرينلاند، وهو ما يعادل 4.4 ملايين مسبح أولمبي.

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وأكدت عالمة المناخ الدنماركية، روث موترام، أن "جزيرة غرينلاند عرفت لتوها نسبة ذوبان جليد من بين الأعلى على مر التاريخ"، مضيفة أن الذوبان يبدأ عادة في نهاية شهر مايو، إلا أنه بدأ في مستهل هذا الشهر هذه السنة، بسبب درجات الحرارة القياسية.

Greenland is experiencing a massive heat wave right now—the same one that hit Europe last week. This temporary mass of hot air is also turning the frozen surface of the ice sheet that covers the country into patches of slush. https://t.co/476cUk8Rz4

📸 Jason Gulley pic.twitter.com/1CxMIq433p — WIRED (@WIRED) August 3, 2019

وساهمت موجات الحر التي شهدتها أوروبا في الأسابيع الأخيرة، والحرائق التي تعرفها سيبيريا حاليا في التسريع من عملية الذوبان.

WATCH: @chrislhayes on the major melting event in Greenland: "This is what climate change looks like." #innerspic.twitter.com/3nn2rD8uFI — All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) August 3, 2019

ويخشى خبراء المناخ من أن تتسبب الحرارة في تخفيض كثافة الغطاء الجليدي في غرينلاند إلى ما تحت المستويات المخيفة التي سجلت سنة 2012.

المصدر: "لوموند"