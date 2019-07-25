العلماء يكشفون ملابسات جريمة حدثت منذ 1400 عام

كشف علماء جامعة ليستر البريطانية أن رجلا قتل قبل 1400 عام، وينتمي إلى بيكتس الإسكتلندي والمعروف باسم رجل روزماركي ، وربما يكون قيصرا أو رجلا ذا مكانة اجتماعية مرموقة.

وتفيد Live Science، بأن علماء الآثار عثروا على رفات الرجل (30 سنة) في كهف على الجزيرة السوداء الواقعة شمال المرتفعات الإسكتلندية. كانت الرفات في حالة غير اعتيادية- فالأحجار على الأطراف، ووضعية الأرجل متقاطعة والجمجمة مهشمة . وتمكن الباحثون في عام 2017 من إعادة المظهر الخارجي لهذا الرجل، فأظهرت نتائج الدراسة الجديدة أنه أحد أفراد العائلة المالكة أو زعيما فيها.

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ووفقا لنتائج التحاليل، كان الرجل يتبع حمية غذائية غنية بالبروتين، وهذا كان نادرا بين سكان إسكتلندا قبل 1500 سنة. كما تشير رفات الحيوانات التي عثر عليها بالقرب من رفات الرجل، إلى أن الناس نظموا احتفالا طقوسيا تأبينا له. ويحتمل أن يكون الكهف الذي اكتشفت فيه رفات رجل روزماركي، بوابة للعالم السفلي، بحسب المعتقدات الدينية المحلية.

ولم يجد الباحثون آثار إصابات أخرى غير التي في رأسه، ما يشير إلى أنه لم يكن محاربا.

المصدر: لينتا. رو