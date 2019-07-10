روسيا تعزز قدرات راجمة "بوراتينو" الشهيرة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح بروسيا أن الخبراء في البلاد سيزيدون من قدرات راجمة الصواريخ الشهيرة Tosochka الملقبة بـ "بوراتينو".

وتبعا للمصادر فإن التعديلات التي ستدخل على هذه الراجمة ستمنحها قدرات غير موجودة في أي راجمة صواريخ في العالم، ومن أهم هذه التعديلات: أنظمة إلكترونية تعتمد على الذكاء الصناعي، تساعدها على اختيار أهدافها وإصابتها بدقة متناهية.

كما من المفترض أن تحصل هذه الراجمة على عربات جديدة محمولة على دواليب، ستجعلها أكثر قدرة على الحركة في المناطق الصحراوية.

وكان نائب رئيس شركة "تيخماش" الروسية، ألكسندر كوتشكين، قد صرح العام الفائت بأن الجيش الروسي سيتسلم أكثر من ألفي صاروخ معدل بعيد المدى مخصص لراجمات "بوراتينو" ما بين 2018 و2019، وسيستمر باستلام تلك الذخائر من فرع الشركة "سبلاف" وفق عقد موقع مع وزارة الدفاع في البلاد، سيسري مفعوله حتى 2025.

وتعتبر راجمات "بوراتينو" الحالية واحدة من أفضل راجمات الصواريخ في العالم، وتزود بـ 24_30 صاروخا متفجرا وحارقا ومخترقا للتحصينات من عيار 220 ملم، يصل مدى كل منها إلى 6000 متر.

وتحمل هذه الراجمات على عربات مجنزرة T-72 تمنحها القدرة على الحركة بسرعة تصل إلى 65 كلم/ساعة.

المصدر: زفيزدا