روسيا تطور قدراتها العسكرية بمنظومات صاروخية حديثة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن البلاد عززت مؤخرا قدرات بعض قطعاتها العسكرية بتزويدها بمنظومات "بوك-إم 3" المتطورة المخصصة للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية.

وأوضحت المصادر أن الفرق العسكرية التابعة لقوات منطقة كورسك الروسية هي أول الفرق في البلاد التي تم تسليمها هذا النوع من المنظومات.

وأشارت إلى أن منظومات "بوك-إم 3" أصبحت أكثر تطورا وفعالية من منظومات "بوك" السابقة، حيث زودت بـ 6 صواريخ مضادة للأهداف الجوية بدلا من 4، وأصبحت صواريخها أكثر قدرة على المناورة وإصابة الأهداف على مختلف الارتفاعات.

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كما باتت صواريخ 9M317M التي زودت بها هذه المنظومات قادرة على إصابة أهدافها على ارتفاعات تبدأ من 300 متر وتصل حتى 10 كلم، وزودت برؤوس حربية قادرة على التعامل مع أجهزة التوجيه والرادارات لتصيب أهدافها بدقة عالية دون أن تتأثر بأنظمة التشويش الإلكتروني.

ويمكن لهذه الصواريخ التعامل مع مختلف الأهداف الجوية كالطائرات الحربية والمروحيات، وحتى الدرونات والصواريخ المجنحة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا