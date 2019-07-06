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روسيا.. آليات عسكرية تغيث المناطق المنكوبة بالفيضانات "فيديو"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. آليات عسكرية تغيث المناطق المنكوبة بالفيضانات
وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر مشاركة آلياتها العسكرية في مساعدة المناطق التي تضررت من الفيضانات في البلاد مؤخرا.

ويظهر في الفيديو كيف قامت آليات مجنزرة مخصصة لعبور المسطحات المائية بنقل الجرارات والمعدات الثقيلة اللازمة لإغاثة السكان المتضررين من الفيضانات في منطقة "كارسنوزيرسكي" في إركوتسك الروسية.

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وشارك في عمليات الإغاثة عسكريون ومهندسون تابعون لقوات المنطقة العسكرية المركزية الروسية، وفرق إنقاذ قدمت من مختلف أنحاء روسيا بتوجيه من رئيس البلاد، فلاديمير بوتين.

وكانت مقاطعة إركوتسك الروسية قد تعرضت لأمطار غزيرة نهاية الشهر الفائت، وغمرت الفيضانات معظم مناطقها، وتضرر أكثر من 6700  منزل، و32700 شخص، وبلغ عدد الضحايا 20 قتيلا، و200 مصاب، يعالجون الآن في المستشفيات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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