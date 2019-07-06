الجيش الروسي يتزود بجيل جديد من المروحيات العملاقة!

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" أن الجيش الروسي سيتزود بدفعة جديدة من مروحيات Mi-26، أكبر المروحيات في العالم.

وقال المدير العام للشركة، أندريه بوغينسكي: "من المنتظر أن تحصل شركتنا على التراخيص النهائية لإنتاج مروحيات Mi-26T2V المعدلة، قبل نهاية العام الجاري، ووقعنا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية لتزويد الجيش في البلاد بعدد من هذه المروحيات.. وأول دفعة من المفترض أن يتسلمها الجيش عام 2021".

وأضاف بوغينسكي "تجري شركتنا حاليا اختبارات مشتركة مع هيئات حكومية روسية للتحقق من المواصفات الفنية والتقنية لهذا النوع من المروحيات، كما نعمل باستمرار على تطوير قدرات تلك الطائرات لتواكب المتطلبات الجديدة للحروب".

وتعتبر مروحية "Mi-26" الروسية أكبر مروحية في العالم، وصممت لتنقل 20 طنا من الحمولة، أو 82 مظليا بأسلحتهم وعتادهم الكامل، وتستخدم حاليا في العديد من البلدان لأغراض النقل العسكري، وحتى في حالات الإنقاذ وإخماد الحرائق.

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ويبلغ قطر المروحة الرئيسية في هذه المركبة الجوية المذهلة 32 مترا، أما قطر المروحة المساعدة المركبة عليها فيبلغ 7.6 م، ورغم حجمها الكبير جدا وطولها الذي يبلغ 40 مترا يمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 295 كلم/ساعة.

المصدر: لايف. رو