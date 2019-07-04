روسيا تبتكر نوعا جديدا من المدافع ذاتية الحركة

استعرض الخبراء الروس خلال منتدى "الجيش-2019" أنواعا جديدة من المدافع المتطورة ذاتية الحركة.

ومن أبرز المعروضات كانت منظومة "ماغنوليا" المدفعية، المثبتة على منصات DT1-MB المجنزرة، التي تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة والمستنقعات والأراضي المغطاة بالجليد والثلوج بكل سهولة.

وزودت هذه المنظومة بمحركات بقوة 710 أحصنة، قادرة على تحريكها بسرعة 44 كلم/ساعة على اليابسة، وبسرعة 5 كلم/ساعة في حال اجتيازها للمسطحات المائية.

ويتألف طاقم هذه المنظومة من 4 أفراد، ويمكنها حمل 80 قذيفة دفعة واحدة، وإطلاق قذائف شديدة الانفجار لمسافة 8.5 كلم، وقذائف موجهة لمسافة 10 كلم، وإطلاق ألغام صغيرة إلى مسافة 7 كلم.

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ومن المفترض أن تدخل هذه المدافع الخدمة في الجيش الروسي أواخر العام الجاري أو مطلع العام القادم، لتصبح أداة دفاعية وهجومية رئيسية في القوات البرية التابعة للأقاليم الشمالية في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا عملت في السنوات الأخيرة على تطوير العديد من الآليات المجنزرة المخصصة لنقل المنظومات المدفعية والصاروخية، والتي منها منظومة "بوك" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، والتي خصصت للعمل في المناطق القطبية والشمالية من الكرة الأرضية.

المصدر: وكالات روسية