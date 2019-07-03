نشرت قناة "زفيزدا" الروسية شريط فيديو من فعاليات منتدى"الجيش-2019" الذي عقد مؤخرا، استعرضت فيه بعض مهارات قادة الدبابات في البلاد.

ويظهر في الفيديو كيف اقترب قائد إحدى الدبابات الروسية من طاولة موضوع عليها بضع حبات من الفواكه، ليستطيع بواسطة سكين مثبتة على سبطانة الدبابة من تقطيع ثمرة بطيخ إلى نصفين بدقة متناهية دون أن يزيحها من مكانها، وبنفس الدقة قطع أيضا ثمرة شمام، وبعدها تمكن من تقطيع تفاحة.

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ومن خلال هذا الفيديو يمكننا أن نلاحظ القدرة العالية لسائقي الدبابات في روسيا على التحكم بتوجيه سبطانات دباباتهم، ما يعني قدرتهم على إصابة الأهداف بدقة.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات منتدى "الجيش-2019" كانت قد عقدت ما بين 25 و30 يونيو الفائت في ضواحي العاصمة موسكو، وشهدت حضورا واسعا ضم وفودا من 120 دولة، و حضور 41 مسؤولا رفيعا بمستوى وزير دفاع ورئيس أركان، و63 ممثلا عن سفارات أجنبية، بالإضافة إلى آلاف المهتمين بالأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

المصدر: زفيزدا