البحرية الروسية تتسلم غواصة صاروخية عملاقة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ الروسي تسلم مؤخرا غواصة صاروخية نووية.

وقال المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ الروسي، نيقولاي فوسكريسينسكي: "خلال منتدى الجيش-2019 وقعنا عقدا لاستلام الغواصة النووية (أومسك) التي خضعت للإصلاحات والتعديلات منذ العام 2015".

وأوضح المسؤول أن الغواصة خضعت مؤخرا لاختبارات مكثفة في مياه بحر اليابان، وبعد التأكد من جهوزيتها تم تسليمها إلى أسطول المحيط الهادئ في البلاد يوم السبت 29 يونيو الفائت، خلال احتفال رسمي جرى في معمل "زفيزدا" بمدينة بولشوي كامن، جنوب شرق روسيا.

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وطوّرت روسيا هذه الغواصة وأدخلتها الخدمة لأول مرة عام 1989، لتكون قادرة على حمل الصواريخ النووية والصواريخ المجنحة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مختلف أنواع الطوربيدات والألغام البحرية المضادة للسفن وحاملات الطائرات والغواصات.

ويمكن لهذه الغواصة العمل في مهمات طويلة تحت الماء تصل مدتها إلى 122 يوما، ويمكن لهيكلها الكبير الذي يبلغ طوله 154 مترا، بعرض 18.2 متر حمل طاقم مؤلف من 130 شخصا، والغوص إلى عمق 500 متر تحت الماء بسرعة تصل إلى 30 عقدة بحرية.

المصدر: فيستي