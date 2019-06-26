"ناسا" توزع حجارة من القمر محفوظة لديها منذ عقود

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أنها ستوزع على الباحثين بعضا من عينات التربة القمرية المخزنة لديها في كبسولات مفرغة من الهواء منذ وصولها إلى الأرض.

وقال ريان زيغلر أمين مختبرات في مركز "ناسا" بالقرب من هيوسن، حيث يتم تخزين العيانات، إن عملية فتح الكبسولات لا تتعلق بالذكرى الخمسين لهبوط بعثة المركبة الفضائية "أبولو 11" على سطح القمر في يوليو عام 1969.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن زيغلر قوله: "هذا شيء من قبيل الصدفة أن يتم فتح هذه الكبسولات بالتزامن مع (هذه) الذكرى".

وأشارت الوكالة إلى أنها ستوزع "أحجار القمر"، التي لم تشهد أبدا تأثيرات الغلاف الجوي للأرض، على تسع مجموعات من الباحثين الأمريكيين في العام المقبل.

المصدر: نوفوستي