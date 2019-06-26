شاهد.. الطيارون الروس يذهلون الزوار في منتدى "الجيش- 2019"

أدهش الطيارون الروس زوار منتدى "الجيش- 2019" في ضواحي العاصمة موسكو، بعروض جوية مميزة تبين الجاهزية العالية لسلاح الجو في البلاد.

وخلال العروض حاول الطيارون إظهار القدرات العالية لمقاتلات "سو-30" و"ميغ-29" الروسية على المناورة، والقيام بحركات بهلوانية صعبة وخطرة، تحاكي الحركات المستخدمة أثناء المناورات الجوية في المعارك.

كما أظهر الطيارون قدرات هذه الطائرات على العمل في مجموعات صغيرة وفق تشكيلات دقيقة ومحددة تمكنها من تفادي رادارات العدو.

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وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات منتدى "الجيش-2019" كانت قد بدأت الثلاثاء 25 يونيو الجاري، وستستمر حتى الـ 30 منه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وفودا من 120 دولة ستشارك في فعاليات المنتدى، وسط حضور 41 مسؤولا رفيعا بمستوى وزير دفاع ورئيس أركان، و16 خبيرا، و63 ممثلا عن سفارات أجنبية.

المصدر: RT