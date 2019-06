"أطلانطس الروسية" تطفو على السطح مع مومياء "الجميلة النائمة"

ظهرت "أطلانطس روسيا" من أعماق المياه التي كانت تغمرها، بعد ذوبان الجليد في سيبيريا، وكشفت عن قبورها وكنوزها المذهلة التي تعود إلى ما قبل التاريخ.

وتتراجع المياه في الصيف لبضعة أسابيع، ما سمح لعلماء الآثار بفحص قبور الحضارات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، من العصر البرونزي وحتى عصر جنكيز خان.

وبحلول أوائل شهر يوليو، سترتفع المياه مجددا وتغطي القبور مرة أخرى بعمق يصل إلى 15 مترا، وتتجمد في فصل الشتاء، إلى أن تتراجع مرة أخرى لفترة قصيرة في الصيف المقبل.

وهناك مخاوف من أن الضرر الذي لحق بهذا الموقع القديم "المثير" على مدى سنوات، سوف يزداد سوءا بشكل كبير، ما يجعل العلماء في "سباق مع الزمن" لإنقاذ مجموعة من الكنوز التي لا تقدر بثمن، وفقا لعلماء الآثار الروس.

وتشمل الاكتشافات بقايا اثنين من "مصممي الأزياء" من عصور ما قبل التاريخ محنطين جزئيا ومدفونين مع أدوات تتعلق بمهنتهما.

وساد في البداية اعتقاد بأن إحدى البقايا التي أطلقوا عليها اسم "الجميلة النائمة" المرتدية ثوبا من الحرير للقاء الحياة الأخرى، كانت كاهنة، لكن العلماء الآن يرجحون أنها مصممة جلود، بينما تعود البقايا الثانية إلى حائكة أخذت مغزلها الخشبي المعبأ داخل حقيبة خياطة معها إلى الحياة الأخرى.

ويقع موقع "أطلانطس" الاستثنائي في جمهورية توفا بجنوب سيبيريا، في خزان مياه عند سد "سايانو-شوشينسكايا" الكهرومائي الذي يغطي 386 كلم مربعا، لكنه في الصيف يشهد انحسارا في منسوب المياه بنحو 15 مترا، ما يؤدي بالتالي إلى ظهور 110 مدافن في موقع Ala-Tey في الجزيرة الواقعة على نهر ينيسي البالغ طوله 5544 كلم حيث يوجد الخزان.

ويحتوي موقع "أطلانطس" على موقع آخر يسمى Terezin والذي يحتوي على 32 قبرا على الأقل، وهو الأقرب إلى الشاطئ.

كما توجد أيضا مدافن أخرى من العصر البرونزي وعصر جنكيز خان، قبل أقل من 1000 عام.

وقالت الدكتورة مارينا كيلونوفسكايا، من معهد سان بطرسبورغ لثقافة تاريخ المواد، التي تقود بعثة توفا الأثرية: "حالفنا الحظ بشكل لا يصدق في العثور على هذه المدافن التي تعود إلى البدو الرحل من مجتمع الهون، الذين لم يدمرهم لصوص القبور".

وشملت الاكتشافات الأخرى أحزمة نساء تصور مشاهد من النمور التي تقاتل التنانين، والثيران البرونزية الجميلة والخيول والجمال والثعابين.

وأتت مجمل الكنوز المغمورة تحت الماء من الصين القديمة، والتي تتمثل في الحرير والمرايا والعملات المعدنية التي صنعت في عهد أسرة هان (206 ق.م - 220 م).

