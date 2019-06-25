سلاح الجو الروسي يتسلم طائرات نقل متطورة

أشارت مصادر في وزارة الدفاع الروسية إلى أنها تعاقدت مع عدد من الشركات، لشراء طائرات نقل متطورة، لتضمها إلى سلاح الجو في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الوزارة تعاقدت مؤخرا مع شركة "إيليوشن" لشراء 39 طائرة نقل معدلة من طراز "IL-76-MD-90-A"، والتي لها القدرة على نقل الجنود والمظليين والآليات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى مسافات بعيدة، خارج حدود الاتحاد الروسي.

ومن جانبها أوضحت "إليوشن" أنها صنعت 7 نماذج تجريبية من هذه الطائرات، سلمت 2 منها لوزارة الدفاع الروسية مطلع 2019، وتنوي تسليم 5 طائرات إضافية إليها قبل نهاية العام الجاري، وتخطط لإنتاج 12 طائرة سنويا لتسليمها للقوات الجوية الروسية على مدى الأعوام القادمة.

كما كان المدير العام للشركة، يوري غرودينين، قد أشار خلال معرض "لو بورجي" الدولي الأخير للطيران إلى أن مصنع "إيليوشن" في فورونج الروسية، بدأ بإنتاج طائرتي "إيل-112" جديدتين لتسليمهما للقوات الجوية الروسية.

واوضح أنه بمقدور هذه الطائرات قطع مسافات تصل إلى 1200 كلم، وحمل 5 أطنان من الحمولة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، كما بإمكانها الإقلاع والهبوط من المدرجات الترابية وغير المعبدة.

المصدر: وكالات روسية