تصميم بزة "الرجل الحديدي" المضادة للرصاص (فيديو)

صمم خبراء عسكريون بزة دفاعية وصفت بأنها درع "الرجل الحديدي" الحقيقية، التي يمكنها الطيران فعليا، ومقاومة الرصاص بفضل غلافها المصنوع من التيتانيوم ثلاثي الأبعاد.

وزودت البزة المطورة بمجموعة من المحركات النفاثة الصغيرة، القادرة على رفع من يرتديها مسافة 4.5 متر فوق الأرض.

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وشارك المقدم التلفزيوني، آدم سافاج، في تصميم هذه البزة الرائعة كجزء من برنامجه الجديد Savage Builds، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد والتيتانيوم.

وقام خبراء من جامعة Loughborough وGravity Industries (وهي شركة ناشئة يديرها المخترع البريطاني ريتشارد براونينغ)، بتصميم المحركات النفاثة المستخدمة في البزة.

ويظهر مقطع فيديو فائق السرعة مدى متانة بزة "الرجل الحديدي"، لدرجة أنها قادرة على صد رصاصة موجهة نحوها.

تجدر الإشارة إلى أن عرض Savage Builds متوفر بالمجان في الولايات المتحدة، على موقع قناة "ديسكفري".

المصدر: ذي صن