المظليون الروس استخدموا معدات حديثة في التدريبات بصربيا

تستمر في صربيا التدريبات الروسية الصربية البيلاروسية المشتركة حيث وصل نحو 200 مظلي روسي بمعداتهم الحربية يمثلون فرقة المظليين من مدينة بسكوف الروسية.

وأتى المظليون الروس إلى صربيا بالعربات المجنزرة والمدولبة. ومن بينها عربة الإنزال القتالية البرمائية "بي إم دي-2" التي تتزود بمدفع عيار 30 ملم، ورشاش عيار 7.62 ملم ومنظومة "كونكورس" المضادة للدبابات.

وتحمل العربة على متنها 5 مظليين وتسير بسرعة 61 كيلومترا في الساعة على الطريق و10 كيلومترات في الساعة على الماء إلى مدى 500 كيلومتر. ويبلغ وزن العربة 8.2 طن وقوة محركها 240 حصانا.

وزارة الدفاع الروسية

أما العربات المدولبة فتمثلها عربة "ريس" الإيطالية الصنع وناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر – 82 آ" الروسية الصنع.

ومن مميزات عربة "ريس" صمودها الكبير أمام انفجارات الألغام والعبوات الناسفة، ويمكن أن تتحمل انفجار حتى 6 كيلوغرامات من التروتيل. ومن سلبياتها عجزها عن السير على الماء.

فيما يتعلق بناقلة الأفراد المدرعة التي تعد عربة مدولبة أيضا فيبلغ وزنها 15.4 طنا. وتحمل على متنها حتى 10 أفراد ولديها محرك بقوة 300 حصان، ما يمكّنها من السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة على الطريق و9 كيلومترات في الساعة على الماء إلى مدى 600 كيلومتر.

وزارة الدفاع الروسية

واستخدم المظليون في التدريبات الدراجات النارية البرمائية بوزن 460 كيلوغراما، والتي تحمل جنديين بسرعة 80 كيلومترا في الساعة إلى مدى 300 كيلومتر. وتسلح الدراجة النارية برشاش عيار 7.62 ملم.

يذكر أن التدريبات الروسية البيلاروسية الصربية ستستمر لغاية 27 يونيو الجاري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا