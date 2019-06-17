شاهد.. الظهور الأول لأحدث سيارة مدرعة روسية

نشرت قناة "زفيزدا" شريط فيديو يكشف لأول مرة عن عربة "تيغر-نيكست" العسكرية المدرعة التي طورتها روسيا مؤخرا.

ويظهر في الفيديو بعض أجزاء المركبة، والتغييرات الكبيرة التي طالتها مقارنة بعربات "تيغر" السابقة، حيث باتت واجهتها الأمامية مختلفة تماما، وزودت بماص الصدمات من الحديد المقوى، وبشبك معدني كبير أمام المبرد، وبمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED.

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وما تزال المواصفات الفنية والتقنية لتلك العربة، قيد الكتمان، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستكون قادرة على نقل 6 جنود بعتادهم العسكري الكامل، وستزود بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة البصرية والحرارية، وستكون بتصفيح من الدرجة الثالثة، قادر على حماية الطاقم من أعيرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والألغام التي يعادل انفجارها 6 كيلوغرامات من مادة "التي إن تي".

وتجدر الإشارة إلى أن عربات "تيغر" العسكرية الروسية واحدة من أشهر العربات المصفحة المخصصة لنقل الجنود في العالم، ولها نماذج متعددة، منها ما هو مخصص للمراقبة والرصد والاستطلاع العسكري، ومنها ما هو قادر على حمل أنظمة "كورنيت" الصاروخية الموجهة.

المصدر: زفيزدا