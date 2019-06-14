روسيا تطور تقنيات جديدة لأنظمة الملاحة الفضائية

يعمل الخبراء الروس حاليا على تطوير هوائيات خاصة قادرة على التقاط إشارات أقمار الملاحة الفضائية، ولا تتأثر بالتشويش الإلكتروني.

وحول الموضوع قال مدير هيئة (Navis) الروسية المتخصصة بتطوير الأنظمة الملاحية، إيغور ليسوفوي: "إن الطاقة المنخفضة لإشارات الأقمار الملاحية عند وصولها لسطح الأرض تجعلها عرضة للتداخل مع إشارات الأجهزة اللاسلكية الأخرى، ما يؤثر سلبا على دقة عمل المستقبلات الأرضية المخصصة لالتقاطها والتعامل معها، ومن هنا نشأت فكرة تصميم هوائي خاص لا يتأثر بالتشويش الإلكتروني".

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وأشار إلى "أن أكثر ما يؤثر على عمل أنظمة الملاحة العالمية التي تعتمد على الأقمار الصناعية هو التشويش الإلكتروني الذي يستهدف أنظمة الطائرات المسيرة، لذلك طورت روسيا أنظمة فريدة للهوائي الجديد، قادرة على الفصل بين إشارات أقمار الملاحة والإشارات اللاسلكية الأخرى، لتساعد منظومات GLONASS و GPS وGalileo وBeiDouعلى العمل بدقة".

وأوضح أن الهوائي الجديد سيزيد من دقة استقبال المحطات الأرضية لإشارات الأقمار الصناعية، وسيقلل من الأخطاء التي تؤثر على تفسير الوقت الدقيق لالتقاط تلك الإشارات، ما سيجعل من بيانات أنظمة الملاحة أقرب إلى الواقع.

المصدر: فيستي