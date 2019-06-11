رواد "ناسا" يستعدون لرحلة القمر من مختبرات تحت الماء!

تتحضر وكالة "ناسا" لإطلاق برنامج تدريب جديد لرواد الفضاء الذين سيتجهون في الرحلات المستقبلية إلى القمر.

ويتضمن البرنامج إرسال الرواد إلى مختبر يقع في مياه المحيط الأطلسي، تابع لجامعة فلوريدا، ليتدربوا هناك على التواجد في بيئة معزولة، والنوم والحركة في بيئة قريبة للبيئة التي سيتواجدون فيها في المختبرات التي ستبنى على القمر مستقبلا.

كما سيتدرب الرواد في إطار هذا البرنامج على استخدام تقنيات الواقع المعزز، والتواجد في ظروف انعدام الجاذبية، وسيختبرون قدرات أجسادهم على تحمل فروقات الضغط التي سيتعرضون لها أثناء تواجدهم بعيدا عن الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن "ناسا" تقوم دوريا ومنذ سنوات بإجراء برامج مشابهة، وتدرب روادها في مختبرات تحت الماء في مقرها في هيوستن الأمريكية.

المصدر: وكالات