 
مباشر

وداعا للكآبة.. اليابان تخترع جهازا يحسن المزاج! (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

وداعا للكآبة.. اليابان تخترع جهازا يحسن المزاج! (فيديو)
youtube.com-Japan Display Official
Multi Sensory Device XVG-01
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lytw

ابتكر المهندسون اليابانيون جهازا جديدا يمكنه التحكم في مزاج الأشخاص ويساعد على الاسترخاء والتمتع بسوية عالية من الراحة.

ويشبه الجهاز المبتكر مشغل الاسطوانات الموسيقية، ويمكنه عرض الصور وتشغيل الموسيقى في آن واحد، وإنتاج روائح منعشة.

إقرأ المزيد
ابتكار
ابتكار "آلة زمن" في تجربة تتحدى قوانين الفيزياء

وصنع هيكل الجهاز، الذي أطلق عليه المبتكرون اسم Multi Sensory Device XVG-01، من الخشب، ويضم أيضا أنانبيب تطلق روائح زكية.

وسيقدم الجهاز لأول مرة، في معرض CES Asia 2019، الذي تحتضنه مدينة شنغهاي يومي 11 و 12 يونيو الجاري.

وسيتم طرح الجهاز في الأسواق، وفقا للمصممين، في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اغتصاب متكرر.. فتاة هولندية في الـ17 تنهي حياتها بـعد رفض طلبها "الموت الرحيم"