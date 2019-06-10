وداعا للكآبة.. اليابان تخترع جهازا يحسن المزاج! (فيديو)

ابتكر المهندسون اليابانيون جهازا جديدا يمكنه التحكم في مزاج الأشخاص ويساعد على الاسترخاء والتمتع بسوية عالية من الراحة.

ويشبه الجهاز المبتكر مشغل الاسطوانات الموسيقية، ويمكنه عرض الصور وتشغيل الموسيقى في آن واحد، وإنتاج روائح منعشة.

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وصنع هيكل الجهاز، الذي أطلق عليه المبتكرون اسم Multi Sensory Device XVG-01، من الخشب، ويضم أيضا أنانبيب تطلق روائح زكية.

وسيقدم الجهاز لأول مرة، في معرض CES Asia 2019، الذي تحتضنه مدينة شنغهاي يومي 11 و 12 يونيو الجاري.

وسيتم طرح الجهاز في الأسواق، وفقا للمصممين، في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020.

المصدر: لايف. رو