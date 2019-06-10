عثر باحثون على حفرة كبيرة في إسكتلندا ناجمة عن أثر كويكب طوله 1542 مترا، ويمثل "أكبر اصطدام" على الإطلاق لكويكب في المملكة المتحدة.

ويعتقد الخبراء أن التصادم الكارثي أدى إلى انطلاق كرة نارية ضخمة ورياح تصل سرعتها إلى 724 كم/الساعة، وفقا لتقارير صحيفة "ذي صن".

ومن المتوقع أن التأثير الحاصل حدث قبل 1.2 مليار سنة، قبالة الساحل الشمالي الغربي لإسكتلندا. وظلت الحفرة "مخفية" حتى اليوم، لأنها مدفونة تحت الماء والصخور الصغرى في حوض "مينش".

'UK's biggest meteorite collision ever' could happen again, experts warn https://t.co/q3RGnJTpZl — The Sun (@TheSun) June 10, 2019

وقال الدكتور كين أمور، من قسم علوم الأرض في جامعة أكسفورد: "نادرا ما تُحفظ المواد الناجمة عن تأثير كويكب عملاق على الأرض، لأنها تتآكل بسرعة، لذا فإن الاكتشاف مثير حقا. وحدث الأمر تبعا للصدفة البحتة، إذ استقرت المواد في صدع قديم حيث غطتها الرواسب، وكانت سببا في الحفاظ عليها".

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وقام فريق كين بتحليل شظايا الصخور المحطمة لقياس الاتجاه، الذي سلكته مادة الكويكب في عدة مواقع، ما سمح لهم برسم معالم المصدر المحتمل للحفرة.

وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة الجمعية الجيولوجية، أن قطر الحفرة يبلغ زهاء 15 كم وعمقها نحو 700 متر. ولحسن الحظ، لم يكن هناك بشر في ذلك الوقت، لأنهم كانوا سيشهدون إبادة مطلقة.

وفي حديثه مع "ذي صن"، قال كين إن الطاقة المنبعثة خلال التصادم تعادل 90 غيغا طن من مادة "تي إن تي". وعلى بعد 100 كم من التأثير، سيكون الإشعاع الحراري "كافيا لإشعال الورق والخشب".

ويُعتقد أن الحفرة تقع على بعد 20 كم إلى الغرب من Lochinver، ودُفنت برواسب عمرها 150 مليون عام.

المصدر: ذي صن