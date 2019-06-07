أحدث حاملة طائرات أمريكية لا يمكنها احتضان "إف-35"!

ذكر موقع The Drive أن الكونغرس الأمريكي قد يحظر مشروع حاملة الطائرات " CVN-79 John F. Kennedy"، لعدم توافقها مع أحدث مقاتلات الجيل الخامس في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن مقاتلات "إف-35-سي" قد لا تستطيع العمل مع حاملة الطائرات المذكورة، كون معدات الإقلاع والهبوط المزودة بها هذه الحاملة غير متوافقة معها، والتي منها حبال الكبح AAG، والمنجنيق الكهرومغناطيسي EMALS.

وهذه النقاط وغيرها من النقاط الفنية والتقنية الأخرى قد تدفع الكونغرس الأمريكي وفقا لبعض الخبراء إلى التخلي عن مشروع تطوير حاملة الطائرات المذكورة، كونها لن تستطيع التعامل إلا مع أنواع معينة من الطائرات.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الخبراء ووسائل الإعلام انتقادات لحاملات الطائرات الأمريكية الحديثة، فمنذ مدة ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن "USS Gerald R. Ford" (أغلى حاملات الطائرات في الولايات المتحدة)، اصطدمت بصعوبات متعلقة بإقلاع الطائرات المقاتلة وهبوطها، مضيفة أن مقاتلات F/A-18 لا تستطيع الإقلاع وهي مزودة بكامل ذخيرتها ووقودها.

المصدر: لايف.رو