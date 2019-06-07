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إستونيا.. العثور على كنز داخل قذيفة من عهد الإمبراطورية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

إستونيا.. العثور على كنز داخل قذيفة من عهد الإمبراطورية الروسية
Eesti Rahvusringhääling
القذيفة والكنز الذي كان بداخلها
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عثر خبراء الألغام في مقاطعة بارنو بإستونيا على قذيفة عيار 150 ملم، من زمن الحرب العالمية الأولى محشوة بأوراق نقدية إصدار أعوام 1898 -1910.

ويقول أوليغ شابكين، كبير خبراء الألغام، "اكتشفنا بعد تفكيك القذيفة، أنها كانت محشوة بأوراق نقدية عديدة صادرة خلال الفترة 1898-1910، بدلا من المادة المتفجرة. جميع هذه الأوراق النقدية بحالة جيدة تبلغ قيمتها 5100 روبل".

ووفقا لرأي أولا كاداكاس، مديرة قسم الحفاظ على التراث في إستونيا، هذه الأوراق النقدية أخفيت في القذيفة للحماية من التهديدات المحتملة. وتضيف أن السكان المحليين ومتحف المقاطعة سيحاولون معرفة تاريخ هذه الأوراق التي بات لها قيمة تاريخية وثقافية.

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وكانت تالين عاصمة إستونيا قد عرضت في أوائل شهر مايو الماضي السبيكة الذهبية الوحيدة الموجودة في البنك المركزي. مع العلم أن احتياطي إستونيا من الذهب يعادل 256 كيلوغراما، وتحتفظ به خارج حدودها لأسباب أمنية.

المصدر: لينتا. رو

 

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