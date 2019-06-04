شاهد.. "الطائرة الغيتار" ستحدث ثورة في عالم الطيران المدني!

تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر مشروع طائرة فريدة الشكل، ستغيّر جميع مفاهيم الطيران المدني.

وأبرز ما يميز هذه الطائرة التي ستبنى ضمن مشروع "Flying-V"، وهو تصميم جناحيها على شكل حرف"V"، أو غيتار إلكتروني، بحيث يضمان جسم الطائرة الأساسي، وقمرات نقل الركاب والأمتعة وخزانات الوقود، حيث ستثبت المحركات النفاثة على القسم الخلفي للطائرة.

وأشار الخبراء في جامعة "دلفت" الهولندية التي تساهم في تطوير هذه المركبة إلى أن تصميمها الفريد سيساعدها على نقل 314 راكبا، وسيجعل منها أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود بمعدل 20% مقارنة بالطائرات المدنية الأخرى القادرة على نقل نفس العدد من الركاب.

وسيكون بإمكان هذه الطائرة استخدام البوابات التقليدية الموجودة في المطارات المدنية، والتي يصعد منها الركاب إلى الطائرات، أما طولها فمن المفترض أن يكون 55 مترا، وعرضها 65 مترا.

المصدر: سبوتنيك