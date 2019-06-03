الكشف عن أول (تاكسي) جوي يعمل بالهيدروجين (فيديو)

كشفت شركة " Alakai Technologies" الأمريكية عن طائرة تعمل بالهيدروجين يمكن استخدامها كسيارة أجرة جوية مأهولة أو كطائرة من دون طيار.

وقد أطلقت على الطائرة تسمية "سكاي" (السماء). ولديها 6 مراوح ويمكن أن تنقل 6 أشخاص.

وتقلع وتهبط الطائرة عموديا مثل أية مروحية. لكن ليس لديها محركات احتراق داخلي تدير مراوحها، بل محركات كهربائية. ومصدر الطاقة فيها عناصر خفيفة مصنوعة تعتمد غاز الهيدروجين لتوليد الكهرباء.

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وبمقدور الطائرة أن تقطع مسافة 644 كيلومترا بسرعة 193 كيلومترا في الساعة. إذن فإن طائرة "سكاي" يمكن أن تنافس الطائرات والمروحيات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ويمكن أن تبقى الطائرة في الجو لمدة 3 ساعات. وفي حال تعلقها في الهواء في نقطة واحدة يمكن أن تظل لمدة 9 ساعات.

وعلى سبيل المقارنة فإن شحن بطارية الدرون يكفي لنصف ساعة من التحليق.

وبمقدور الطائرة أن تحمل 454 كيلوغراما من الحمولة، وذلك عند استخدامها كطائرة من دون طيار، كما يمكن أيضاً أن يقودها طيار.

ويتوقع أن تنطلق قريبا اختبارات هذه الطائرة كطائرة مأهولة وطائرة يتم التحكم فيها عن بعد.

المصدر: فيستي. رو