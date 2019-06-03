"بوينغ" تعترف بمعلومات جديدة صادمة عن طراز "737 ماكس"!

كشفت شركة "بوينغ" عن معلومات جديدة وصادمة، اعترفت فيها أن بعضا من أجزاء طائرة "737 ماكس"،تم تصنيعها بشكل غير صحيح وينبغي تبديلها.

وأخبرت بوينغ إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA)، أن الأسطح الهوائية على بعض أجنحة طائرات "737 ماكس" فيها عيوب تصنيعية وتحتاج للتغيير.

كما أضافت الشركة الأمريكية أن جميع الأجزاء المعيبة قد صنعت بواسطة "مورد فرعي"، تتعامل معه الشركة، في حين قد يؤثر هذا العطل على 133 طائرة من طراز "الجيل القادم"، وكذلك على 179 طائرة من طراز "737 ماكس" حول العالم.

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وعقب تلقيها هذه الأنباء المفاجئة من "بوينغ"، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أنه على الرغم من عدم أرجحية أن يؤدي هذا العطل إلى تحطم الطائرة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى خلل فيها أثناء الطيران، فربما كانت هذه العيوب خطوة نحو التآكل المبكر.

وقد وردت هذه الأنباء الجديدة وسط فضيحة مدوية ما زالت "بوينغ" تخوض غمارها حتى اللحظة، حيث أوقف استخدام عشرات الطائرات من طراز "737 ماكس" حول العالم، إثر حادثتي التحطم المروعتين اللتين راح ضحيتهما 346 راكبا.

المصدر: RT