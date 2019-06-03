صحيفة أمريكية: مقاتلة "ميغ - 35" الروسية تنافس "إف-35" الأمريكية

يرى الخبراء العسكريون الأمريكيون أن مقاتلة "ميغ-35" الروسية المتعددة المهام بمقدرتها أن تنافس بنجاح مقاتلة "إف – 35" الأمريكية للجيل الخامس.

وقال المحلل العسكري في صحيفة The National Interest الأمريكية إن "ميغ – 35" تمثل ما هو أفضل في أسرة طائرات "ميغ" الروسية العسكرية. وأضاف أن "ميغ – 35" اقتبست أفضل مواصفات سابقتها "ميغ – 29" بمتانتها وقدرتها الفائقة على المناورة وبساطة صيانتها والعجلات القوية في نسختها البحرية وأضافت إليها تكنولوجيات حديثة مثل الرادار الشبكي من طراز "جوك – آ" وقدرة اكتشاف الأهداف الجوية على مدى 200 كيلومتر والتخفي عن الرادارات المعادية ونظام القيادة الحديث وما إلى ذلك.

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وأشار المحلل إلى أن المقاتلة الروسية الجديدة قامت بوثبة نوعية في استخدام الأسلحة وتحولت من مبارز جوي إلى طائرة متعددة المهام بمقدورها تدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية على حد سواء.

وتزودت الطائرة حسب الصحيفة، بقنابل " كاب – 500" الجوية الحديثة المتحكم فيها التي أظهرت أفضل مواصفاتها في سوريا، فضلا عن الصواريخ الموجهة البعيدة المدى.

وأشار المحلل إلى أن المقاتلة الروسية تختتم تنفيذ برنامج اختباراتها الجوية.

وقد أثارت الاهتمام بشرائها 29 دولة من إجمالي 56 بلدا مستخدما لمقاتلة "ميغ – 29" يمكن أن ينتقل طياروها ومهندسوها بسهولة من ميغ – 29" إلى ميغ – 35" بعد تلقي دورة بسيطة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا