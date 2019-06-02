 
مباشر

هل كان الإنسان المعاصر شاهدا على كارثة قديمة؟

العلوم والتكنولوجيا

هل كان الإنسان المعاصر شاهدا على كارثة قديمة؟
Curtin University
أثر القدم والمنطقة التي اكتشف فيها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxcs

اكتشف علماء جامعة كيرتين الأسترالية، أن ثوران البركان الذي شاهده الناس قبل الميلاد، كان بعد 245 ألف سنة من التاريخ المعتمد. وهذا يعني إن الإنسان المعاصر كان شاهدا على الكارثة.

ويفيد موقع Phys.org بأن الباحثين حددوا الآثار التي تركها الإنسان في طبقة الرماد الناتجة عن ثوران بركان "تشاكالار" الواقع غرب تركيا المعاصرة قبل آلاف السنين. حلل الباحثون عينات من الرماد بطريقتين مختلفتين- تحديد العمر باستخدام الهيليوم المشع والكلور الكوني. الطريقة الأولى تسمح بتحديد عمر حبيبات الزركون الموجودة في الصخور البركانية، والثانية زمن ظهور الرماد على الأرض.

إقرأ المزيد
اكتشاف سر عجز الناس عن الهرب من البراكين الثائرة!
اكتشاف سر عجز الناس عن الهرب من البراكين الثائرة!

ويعتقد في البداية، أن الآثار تعود إلى إنسان نياندرتال من العصر الجليدي. ولكن المعطيات الجديدة كشفت أن الآثار تعود إلى نوع الإنسان المعاصر الذي عاش قبل 4.7 ألف سنة في العصر البرونزي.

ووفقا للعلماء راقب الناس ثوران البركان من مسافة آمنة بعد خمود نشاطه بدرجة كبيرة. كما يبدو أن Homo sapiens ترك رسوما على الصخور قريبا من المكان الذي اكتشفت فيه الآثار.

المصدر: لينتاز رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"إنت مالك خليك في حالك".. السيسي ينفعل على "اللي عندهم غضاضة".. فمن هم؟