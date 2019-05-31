روسيا تضخ المليارات لتتصدر العالم في برامج "الذكاء الاصطناعي"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة تعديل القوانين لتسهيل تطوير واستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، التي اعتبرها مفتاح الدول للهيمنة على العالم في المستقبل.

وأضاف الرئيس بوتين خلال لقاء هام حول "الذكاء الاصطناعي" في موسكو، أنه قد تكون تقنيات "الذكاء الاصطناعي" أكثر تكلفة من التقنيات التقليدية، في بداية الاستثمار فيها، لكن مع الوقت، "ستوفر قفزة هائلة إلى الأمام بحيث يتم استرداد جميع الاستثمارات الأولية".

كما أكد بوتين أنه لو أرادت روسيا تحقيق التقدم في هذه التقنية، "فمن الضروري إزالة كافة العوائق القانونية والإدارية أمام الريادة التكنولوجية، لكن دون أن ننسى أمن الدولة والمجتمع، والحفاظ على حقوق المواطنين".

وتابع الرئيس الروسي حديثه منوها بضرورة توفير شروط خاصة للاستثمار الخاص في برامج "الذكاء الاصطناعي"، في روسيا، إلا أن بوتين أشار أيضا إلى ضرورة تعزيز التطور في هذا المجال من خلال العقود الحكومية.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الروسية المشروع الفدرالي لـ "الذكاء الاصطناعي"، قبل شهر أكتوبر، 2019، كحد أقصى. وفي حال الموافقة على المشروع، ستستثمر روسيا 1.4 مليار دولار في "الذكاء الاصطناعي" خلال السنوات الست القادمة.

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وقبيل بدء الاجتماع الهام، اطلع الرئيس الروسي على آخر التطورات في "الذكاء الاصطناعي"، بعضها لمجموعة "Cognitive Technologies"، التي صنعت لنفسها اسما شهيرا في تطوير أنظمة تشغيل وحساسات للسيارات ذاتية القيادة والقاطرات.

يظهر الرئيس بوتين، مؤخرا، اهتماما متزايدا في تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، في حين تحدث إلى طلاب هذا المجال قائلا: "من يصبح القائد في هذا المجال سيحكم العالم".

المصدر: RT