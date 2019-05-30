سلاح الطيران التكتيكي الروسي يتسلم مقاتلة حديثة

تسلم سلاح الطيران التكتيكي في الجيش الرابع للقوات الجوية والفضائية الروسية مقاتلة "سو-25 إس إم 3" المعروفة بـ "الغراب الخارق".

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي إن الطائرة الجديدة وصلت جوا من المصنع في إقليم ستافروبول بعد أن قطعت مسافة 800 كيلومتر.

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وأضاف أن وحدات الجيش الخامس كانت قد تسلمت في وقت سابق 3 طائرات من هذا النوع. وبوصول الطائرة الجديدة تشكل سرب كامل لمقاتلات " سو-25 إس إم 3" المطورة.

يذكر أن "سو-25 إس إم 3" هي نسخة مطورة لمقاتلة "سو-25" (الغراب) السوفيتية الصنع التي قامت بأول رحلة جوية لها عام 1975.

ولم تختلف الملامح الخارجية لـ"الغراب الخارق". إلا أن تعديلات ملحوظة طرأت على محتوياتها حيث تزودت بنظام "غلوناس" للملاحة الفضائية وحصلت على جهاز التسديد الليزري الذي صار يظهر على زجاج قمرة قيادة الطائرة معلومات عن حالتها التقنية.

وبمقدور"الغراب الخارق" إطلاق الصواريخ وإسقاط القنابل وهو بعيد عن مواقع العدو وحتى من فوق السحب.

المصدر: روسيسكايا غازيتا