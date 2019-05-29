العثور في بريطانيا على درع قتالي خشبي من قبل الميلاد

عثر علماء الآثار في بريطانيا على درع قديم مصنوع من قشر الأشجار، عمره أكثر من ألفي سنة.

يفيد موقع Live Science، بأن علماء الآثار عثروا على الدرع الخشبي القديم في منطقة زراعية بالقرب من مدينة أندربي البريطانية. يعود تاريخ الدرع إلى العصر الحديدي 395-255 سنة قبل الميلاد. ويعتقد بأنه تم استخدام أشجار مختلفة مثل الصفصاف أو الحور أو البندق أو البلوط أو التفاح أو الكمثرى أو السفرجل أو الزعرور.

وقد أظهرت نتائج التحليل بالكربون المشع أن هذا الدرع استخدم نحو 10 سنوات قبل تركه وإهماله. الآن يحاول الباحثون معرفة فيما إذا كان قد تم تدميره خلال المعركة بواسطة الرماح أم بطرق أخرى. ومع أن قشرة الأشجار ليس متينة كالخشب، إلا أن الدروع المصنوعة منها تكفي للحماية من السيوف والسهام.

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ويذكر أنه في أوائل شهر مايو 2019 أعلن علماء جامعة لويزيانا الأمريكية عن اكتشافهم لقى أثرية تعود للمايا مصنوعة من معدن جاديت كانوا يستخدمونها في استخراج الملح.

المصدر: لينتا. رو