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العثور في بريطانيا على درع قتالي خشبي من قبل الميلاد

العلوم والتكنولوجيا

العثور في بريطانيا على درع قتالي خشبي من قبل الميلاد
University of Leicester Archaeological Services
الدرع الخشبي الذي عثر عليه في بريطانيا
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عثر علماء الآثار في بريطانيا على درع قديم مصنوع من قشر الأشجار، عمره أكثر من ألفي سنة.

يفيد موقع Live Science، بأن علماء الآثار عثروا على الدرع الخشبي القديم في منطقة زراعية بالقرب من مدينة أندربي البريطانية. يعود تاريخ الدرع إلى العصر الحديدي 395-255 سنة قبل الميلاد. ويعتقد بأنه تم استخدام أشجار مختلفة مثل  الصفصاف أو الحور أو البندق أو البلوط  أو التفاح أو الكمثرى أو السفرجل أو الزعرور.

وقد أظهرت نتائج التحليل بالكربون المشع أن هذا الدرع استخدم نحو 10 سنوات قبل تركه وإهماله. الآن يحاول الباحثون معرفة فيما إذا كان قد تم تدميره خلال المعركة بواسطة الرماح أم بطرق أخرى. ومع أن قشرة الأشجار ليس متينة كالخشب، إلا أن الدروع المصنوعة منها تكفي للحماية من السيوف والسهام.

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المصدر: لينتا. رو

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