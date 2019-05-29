تصميم نموذج أولي لمحرك كهرمغناطيسي روسي جديد

أعلن المكتب الصحفي في جامعة القرم الفدرالية، أن العلماء صمموا نموذجا أوليا جديدا لمحركات كهرمغناطيسية تنافس منتجات أفضل الشركات الأوروبية، لتحل محلها.

وجاء في بيان المكتب، "لقد تمكن علماء الجامعة من حل مشكلة الاعتماد على المحركات المستوردة والتعويض عنها بمحركات وطنية الصنع...إذ صمم علماء الفيزياء نموذجا أوليا جديدا لمحرك الدوران تطابق مواصفاته أفضل المنتجات الأوروبية. كما أن التكنولوجيا المستخدمة يمكن إدراجها في إنتاج محركات الحث الخطي التي لا تنتج حاليا في روسيا".

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وقد صمم هذا النموذج في معهد الفيزياء والتكنولوجيا التابع لجامعة القرم الفدرالية. والآن على العلماء اختباره بموسكو للحصول على الوثائق التي تؤكد مواصفاته. ووفقا للعلماء تعد كفاءة هذا المحرك أعلى بكثير من المحركات المستوردة، مشيرين إلى أن المحرك أثار اهتمام الشركاء في قطاع الصناعات.

المصدر: نوفوستي