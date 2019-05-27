إسرائيل تطور "روبوتات طائرة" بقدرات فريدة! (فيديو)

استعرض مطورون من عدة جامعات إسرائيلية نموذجا جديدا لطائرة مسيرة صغيرة، قادرة على القيام بالعديد من المهام التي تعجز عنها الدرونات الأخرى.

وزود هذا الـ"روبوت الطائر" بأربع مراوح تعمل مع محركات كهربائية صغيرة، قادرة على منحه القدرة على الطيران والمناورة بشكل ممتاز، وبسرعة تصل إلى 15 كلم/ساعة.

والمميز فيه هو أن المحاور الأربعة التي ثبتت عليها المراوح، مزودة بعجلات صغيرة أيضا، وعند هبوط الروبوت على الأرض بعد الطيران، يستطيع التحرك كعربة صغيرة يمكنها التسلل والوصول إلى أضيق الأماكن، ما سيجعل منه أداة ممتازة للمراقبة والاستطلاع في المعارك العسكرية، أو حتى في العمليات التي تقوم بها الشرطة وقوات الأمن داخل المدن والمباني.

youtube/ zarrouk lab

كما تساعد قدرات الطيران والسير على الأرض معا في استخدام هذا الروبوت كأداة فعالة في عمليات الإنقاذ أثناء الكوارث، حيث يمكنه أيضا نقل حمولات صغيرة كالأدوية، يصل وزنها إلى 400 غ.

المصدر: فيستي