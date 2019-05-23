أسطورة الطيران المدني الروسي حلقت برحلة الوداع

قامت طائرة الركاب الروسية "تو- 134" متوسطة المدى، التابعة لـشركة "ألروسا" الروسية، بآخر رحلة جوية لها من مدينة ميرني إلى مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا، حاملة على متنها 70 راكبا.

وقال متحدث باسم مطار نوفوسيبيرسك، إن الطائرة سلمت إلى متحف المطار، الذي تسلم أيضا في وقت سابق، طائرات "إيل – 86" و" تو-154" و" تو-134" من شركتي " إس – 7" و" ألروسا" الروسيتين.

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وحسب المعلومات الواردة من شركة "ألروسا"، فإن تلك الطائرة كانت سابقا طائرة شخصية لنجمة موسيقى البوب الروسية آلا بوغاتشوفا.

وهي آخر طائرة في أسطول شركات الطيران الروسية، وأنتجت منذ 40 عاما.

يذكر أن طائرات "تو – 134" لا تزال في حوزة وزارة الدفاع الروسية. وكانت إحدى تلك الطائرات قد شاركت في العرض العسكري يوم 9 مايو الجاري في بطرسبورغ.

جدير بالذكر أن طائرة الركاب المتوسطة المدى الروسية الصنع " سوخوي – سوبرجيت" تزيح تدريجيا طائرات "تو- 134 و"تو- 154 " لتأخذ محلها في أسطول الطائرات، لدى معظم شركات الطيران الروسية. وعلى سبيل المثال فإن عملاق الطيران الروسي "إيروفلوت" اقتنى مؤخرا 70 طائرة من طراز "سوخوي – سوبرجيت".

المصدر:نزفوستي



