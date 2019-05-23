كاميرا روسية منقولة يستخدمها رجال الشرطة للتعرف على الوجوه

كشفت شركة " NtechLab " المصممة للتكنولوجيات البيومترية، التي تمتلك شركة "روستيخ" الروسية 12% من أسهمها، في مؤتمر التكنولوجيات الرقمية بقازان، عن كاميرا منقولة للتعرف على الوجوه.

وجاء في بيان صدر عن الشركة أن مؤسسة " Dahua Technology " المصنعة لأجهزة رصد الفيديو، أسهمت في تصنيع الكاميرا التي يمكن أن يستخدمها رجال الشرطة والأمن.

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وقال البيان إن جهاز رصد الفيديو المنقول، شكل أساسا لتكنولوجيا " NtechLab "، حيث يتم التعرف على وجه الشخص في مخدم شبكة الكمبيوتر المزود بتطبيق " FindFace Security Mobile ". أما إظهاره فيتحقق مباشرة عن طريق الكاميرا.

وتسمح تلك التكنولوجيا بعدم بث كل المعلومات التي تمر بالكاميرا، بل التركيز على وجوه مميزة تمتلك مواصفات بيومتربة معينة.

وفي حال تطابق المواصفات مع تلك التي تحفظ في قاعدة البيانات يصدر الجهاز إشارة صوتية. وتستغرق تلك العملية نحو ثانية واحدة.

أما شاشة البلورات السائلة المركبة في اللوح الخلفي للكاميرا، فتسمح بالاطلاع على نتائج التعرف على الوجوه.

يذكر أن بإمكان الكاميرا العمل لمدة 8 ساعات في الشحنة الواحدة للبطارية.

المصدر:نوفوستي