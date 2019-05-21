فرنسا تنوي إطلاق شبكة "G5" عام 2020 رغم مشكلات "هواوي"

أعلن منظم اتصالات فرنسي أن باريس ستشهد إطلاق شبكة "G5" عام 2020، كما كان يخطط سابقا، وذلك رغم الصعوبات التي تواجهها شركة "هواوي" والتي قد تدفع شركات اتصالات لتغيير مصدر توريدها.

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وقال رئيس وكالة "Arcep" الفرنسية للاتصالات، سيباستيان سوريانو، للصحفيين والمحللين في باريس، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لي سيكون لذلك تأثير محدود"، مضيفا أنه لا توجد هناك شركات اتصالات فرنسية تستخدم الأجهزة من شركة "هواوي" فحسب، لضمان عمل شبكة الإنترنت في المدن الكبيرة للبلاد.

وتابع قائلا: "نخطط للإطلاق التجاري لشبكة (G5) عام 2020".

المصدر: رويترز