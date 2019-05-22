علماء الآثار يؤكدون استخدام النشاء في التغذية منذ زمن بعيد

اكتشف علماء الآثار دلائل تؤكد استخدام الدرنات وجذور النباتات في التغذية منذ زمن بعيد قبل 120 ألف سنة مضت.

متى بدا الإنسان يستخدم الخبز والعصائد والمعكرونة والبطاطا التي تحتوي على النشاء في نظامه الغذائي؟

لقد لاحظ علماء الوراثة منذ فترة بعيدة بأنه قبل نحو 3000 سنة، حدث في جينوم الإنسان وثبت تكرار الجينات المسؤولة عن عملية هضم النشاء. بالطبع ليس بالإمكان التأكيد على أن أسلافنا في هذه الفترة بالذات بدأوا يستخدمون المواد المحتوية على النشاء في غذائهم.

ولم يكن لدى علماء الآثار أي دليل يثبت هذا الأمر. ولكن الآن أكد فريق من علماء الآثار من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وجنوب إفريقيا، أن الناس يستخدمون النشاء منذ 120 ألف سنة.

ويستند العلماء في تأكيدهم على القدور الأولية التي كانت تستخدم في طبخ الطعام، التي عثروا عليها خلال عمليات الحفر في حوض نهر Clasis بجنوب إفريقيا، حيث اكتشفوا في داخلها بقايا أنسجة تخزن فيها النباتات النشاء.

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وتقول سينتيا لاربي من جامعة كمبردج "أظهرت النتائج التي حصلنا عليها أن المواقد الصغيرة المليئة بالرماد كانت تستخدم لطبخ الطعام، وأن الجذور والدرنات المحتوية على النشاء كانت جزءا من النظام الغذائي".

المصدر: فيستي. رو