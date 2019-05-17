خبير روسي: قوات خفر السواحل الروسية هي الأكثر حداثة في البلاد

نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن محللها العسكري، دميتري بولتينكوف، قوله إن قوات خفر السواحل للصواريخ والمدفعية تعتبر في الوقت الراهن، أكثر القوات حداثة في الجيش الروسي.

وقال أيضا إنها تمتلك 13 كتيبة من منظومة "باستيون" الصاروخية و7 كتائب من منظومة "بال" الصاروخية.

وأوضح أن قوات خفر السواحل للصواريخ والمدفعية استعادت عمليا تعدداها الذي كانت تمتلكه في الحقبة السوفيتية، لكن جاهزيتها وفاعليتها ارتفعت، حسب الخبير، أضعافا مضاعفة.

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ويرى المحلل أن نسبة تزود قوات خفر السواحل الروسية التابعة للبحرية الروسية يمكن تقييمها بـ95%، ما يجعلها أكثر صنوف الجيش الروسي حداثة.

ويعتبر، بولتينكوف، أن إضافة صواريخ "كاليبر" و"تسيركون" فرط الصوتية إلى حوزة البحرية الروسية تسمح لها بالحصول على سلاح بعيد المدى يستطيع استهداف حتى حاملات الطائرات الواقعة بالقرب من شواطئ صقلية في البحر الأبيض المتوسط.

ومضى قائلا إن تلك القوات يمكن تسميتها بقوات شبحية أو قوات مجهولة في البحرية الروسية لعددها القليل.

المصدر: لينتا. رو