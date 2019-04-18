إعادة تركيب تمثال الملك رمسيس الثاني في الأقصر (صور)

وضعت البعثة المصرية الأمريكية المشتركة، الأربعاء 17 أبريل، اللمسات الأخيرة لعملية تجميع وتركيب وترميم وإعادة إقامة تمثال الملك رمسيس الثاني، بمكان عرضه الأصلي بمعبد الأقصر.

RT

وتأتي إعادة تركيب التمثال استعدادا لإزاحة الستار عنه في مكان عرضه الأصلي بواجهة الصرح الأول لمعبد الأقصر، اليوم الخميس 18 أبريل، ضمن احتفالات وزارة الآثار المصرية بيوم التراث العالمي.

وتعليقا على ذلك، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن البعثة المصرية الأمريكية المشتركة نجحت في أداء المهمة على أكمل وجه، ليكون التمثال بذلك آخر تمثال ضمن 5 تماثيل أخرى للملك رمسيس الثاني. ونجحت الوزارة خلال العامين السابقين بتجميع وترميم وإعادة رفع تمثالين آخرين للملك بالصرح الأول بمعبد الأقصر.

RT

RT

ويبلغ ارتفاع التمثال نحو 12 مترا، ويزن نحو 60 طنا، وهو مصنوع من الجرانيت الوردي، ويجسد الملك رمسيس الثاني واقفا.

يذكر أنه تم الكشف عن بقايا هذا التمثال، أثناء حفريات البعثة الأثرية المصرية برئاسة عالم الآثار المصري، محمد عبد القادر، داخل المعبد ما بين 1958-1960، والتي تمكنت أيضا من الكشف عن أجزاء غيره من التماثيل التي وجدت مدمرة أمام الصرح الأول، ويرجح أن تكون دمرت نتيجة تعرضها لزلزال مدمر في العصور المصرية القديمة.

ونجح عبد القادر في تجميع أجزاء التماثيل وترميمها ووضعها علي مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلي لحمايتها، حتي بدأت وزارة الآثار عام 2017 في ترميم وإعادة تركيب ونصب هذه التماثيل واحدا تلو الآخر.

المصدر: RT