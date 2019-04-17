علماء سيبيريا والهند يبتكرون بلاستيكا حيويا غير سام

ابتكر فريق من علماء جامعتي سيبيريا الفدرالية الروسية ومهاتما غاندي الهندية، مجموعة متنوعة من البوليميرات الحيوية القابلة للتحلل ذات خصائص تكنولوجية محسّنة.

وأعلنت تاتيانا موردفينوفا، المتحدثة باسم جامعة سيبيريا الفدرالية في حديث لوكالة نوفوستي، أن هذا البلاستيك الحيوي يحافظ على مرونته لغاية ستة أشهر. ويقوم الابتكار بوظيفته على أحسن ما يرام خلال فترة زمنية محددة، ومن جانب آخر، يتفكك ويتحلل من دون أن يشكل خطورة على الوسط المحيط.

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وتقول المتحدثة: "لقد تم ابتكار نوع جديد من البوليمير الحيوي المتحلل من صنف بولي هيدروكسيل كانوتيه، الذي يحافظ على خصائصه العملية نصف سنة وأكثر. وأهم خصائص هذا البوليمير الجديد هي أنه غير سام أبدا، ومتانته عالية، ويمكن استخدامه في التغليف وإنتاج المعدات الطبية".

ووفقا للعلماء، وبعد مضي نصف سنة، يتفتت هذا البوليمير بواسطة كائنات مجهرية ويتحول إلى غاز ثاني أكسيد الكربون وماء.

وتشير المتحدثة إلى أن علماء من معهد كيرنسكي للفيزياء ومعهد الفيزياء الحيوية ومعهد الكيمياء وتكنولوجيا الكيمياء التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، ساهموا إلى جانب علماء الجامعتين في ابتكار هذا البوليمير الحيوي.

المصدر: نوفوستي