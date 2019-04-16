خبير نووي روسي يكشف عن مزايا الوقود النووي المستخدم في محطات الطاقة النووية

أكد الخبير الروسي، ألكسندر أوفاروف، على أهمية الوقود النووي كناقل للطاقة في محطات الطاقة الكهروذرية.

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وأضاف، أن "وحدات الوقود" التي تحتوي على يورانيوم مخصّب هي بالقطع مصادر موثوقة وآمنة وفعّالة للطاقة الكهربائية، التي تمكّن محطات الطاقة الكهروذرية من العمل.

وأضاف أوفاروف: "لقد أصبح اهتمام جميع موردي تقنيات المفاعلات النووية الآن، بلا استثناء، منصبا ليس على الوقود النووي فحسب، وإنما أيضا على العمل باستمرار لتحسينه والسعي لزيادة نسبة توفير الوقود وفعالية الاستخدام، مع وضع السلامة النووية على رأس قائمة الأولويات".

كما أشار الخبير النووي إلى أن شركة الوقود الروسية "تفيل"، والتي تدخل ضمن مجموعة شركات مؤسسة "روس آتوم"، تنضم بقوة إلى تلك الجهود، حيث لا يتوقف العلماء الروس في مجال الطاقة النووية عن العمل على إنتاج أصناف جديدة وابتكار تصميمات وتعديلات للوقود النووي، ما جعلهم اليوم في مقدمة منافسيهم على مستوى العالم في عدد من الأمور.

ومن بين المزايا الرئيسية التي تتميز بها المدرسة الروسية في إنتاج الوقود النووي، هو قدرتها على توفير حلول خاصة بكل العملاء وفقا لمتطلبات كل عميل على حدة.

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فشركة "تفيل" تمتلك 87 نوعا من أنواع "البطاريات النووية" (وحدات الوقود النووي)، المخصصة فقط لمفاعلات الطاقة نموذج "فير آي آر 1000" (VVER 1000)! كما توفر الشركة فرصة للراغبين في شراء الوقود الذي يمكن أن يعمل في نظم مناورة، تعمل بوقود يورانيوم عالي التخصيب أو بوقود من مواد خام مجددة وغير ذلك.

وقد خصصت "تفيل" ميزانية كبيرة لتطوير أنواع جديدة من الوقود النووي المكلّف بطبيعته، وتمكنت الشركة من إنتاج نوع جديد من الوقود أطلقت عليه اسم (الوقود المقاوم للحوادث)، والذي يتميّز عن مثيله المستخدم حاليا في المفاعلات في جميع أرجاء العالم باستقراره المرتفع في حالات الطوارئ، بينما ترتفع مع الوقت باستمرار معايير السلامة لمحطات الطاقة النووية، ويصبح احتمال وقوع حوادث وخيمة متدنيا للغاية. حيث تضع شركة "روس آتوم" ومنشآتها المصممة والمنتجة نصب عينيها مهمة استحالة إمكانية وقوع حالات طارئة من حيث المبدأ، عند توقف تزويد المفاعل بالماء المبرد.

وأشار البروفيسور أوفاروف إلى أن مؤسسة "روس آتوم" تعمل باستمرار على تطوير حلول لهذه المشكلة، عبر تحسين نوعية وجودة الوقود النووي، باعتباره أمرا بالغ الأهمية، وبالنظر إلى أن الوقود النووي هو العنصر الوحيد الذي يتم استبداله في محطات الطاقة النووية، لافتاً إلى إمكانية إدخال أنواع جديدة من الوقود النووي في جميع المفاعلات، بغض النظر عن سنة بنائها، دون أن يؤثر ذلك على معايير السلامة، أو يثير قلق العملاء بهذا الصدد.

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وتابع الخبير النووي شارحا، أن بطارية الوقود النووي في المفاعل هي، مجازا، عبارة عن مجموعة من الأنابيب الأسطوانية (يطلق عليها اسم قضبان الوقود)، تعبّأ بصفائح الوقود التي تحتوي على اليورانيوم، وتعمل جدران الأنابيب (وتسمى غلاف قضبان الوقود) على ضمان عدم خروج النشاط الإشعاعي من كريات الوقود - أي أنها تلعب دور حاجز أمان، أو بالأحرى أحد الحواجز الموجودة في المفاعل النووي لحماية السكان والبيئة من الإشعاع.

وأضاف أن قضبان الوقود لمفاعلات المياه الحرارية في جميع أنحاء العالم تصنع اليوم من سبائك الزركونيوم، التي تتميز بنقاء خاص للعمل في المفاعلات، وتمتلك إمكانية إنتاجها البلدان الصناعية صاحبة تقنيات دورة الوقود النووي، وتتميز هذه السبائك بفعاليتها الممتازة في مجال الحماية من الإشعاع.

يتمثل الخيار الأول لطلاء أغطية قضبان الوقود بمادة مختلفة في استخدام مادة الكروم لهذا الغرض، كما يقترح خبراء شركة "تفيل"، حيث تستطيع طبقة رقيقة من الكروم على الجانب الخارجي من غلاف قضبان الزركونيوم حمايتها من ملامسة الماء، في الوقت الذي لن تؤثر فيه سلبًا على الخصائص الاقتصادية لمحطات الطاقة النووية.

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أما الخيار الثاني، بحسب البروفيسور أوفاروف، فمن الممكن تنفيذه على نحو سريع، لكنه أكثر جرأة من الخيار الأول، وبحاجة لمزيد من البحث. يتمثل هذا الخيار في التخلي عن استخدام سبائك الزركونيوم، واستبدالها بمادة أخرى مناسبة، تملكها "روس آتوم"، وهي سبيكة تحمل اسم 42HNM، وتستخدم في روسيا في أعمال بناء مفاعلات الوقود النووي لكاسحات الجليد النووية، ولا يوجد لدى أي من منافسي "روس آتوم" أسطول كاسحات جليد نووي مثلها، وهو ما يمنح المؤسسة ميزة تنافسية هامة فيما يتعلّق بإنتاج أنواع الوقود القادر على مقاومة الحوادث.

وكشف الخبير أوفاروف أيضا أن هناك خيارين آخرين للوقود المقاوم للحوادث، تعمل شركة "تفيل" على تطويرهما، على الرغم من أنهما أكثر تعقيدًا، إلا أنهما كما يرى يحملان آفاقا واعدة، حيث صرح بهذا الشأن: "يفكّر الخبراء النوويون الروس، حال الانتهاء بنجاح من برنامج البحث، في استخدام كربيد السيليكون كغلاف لعناصر الوقود".

وأضاف: "هناك خيار آخر للوقود المقاوم للحوادث يتمثل في استبدال مادة صفائح الوقود، في الوقت الحاضر يتم استخدام اليورانيوم في المفاعلات النووية على هيئة ثاني أكسيد اليورانيوم، فيما تخطط شركة "تفيل" لإنتاج وقود مقاوم للحوادث ليس للمفاعلات الروسية طراز "فير" VVER فحسب، بل ومختلف المفاعلات من الطراز الغربي، لكي تتمكن الدول التي تمتلك محطات مزودة بمفاعلات أمريكية أو فرنسية من زيادة معايير أمانها من خلال استخدام حلول جديدة للوقود الذي يقدمه العلماء الروس".

المصدر : RT