اكتشاف هياكل عظمية تعود لضحايا "الوحشية البشرية"!

اكتشف باحثو "Thames Water" هياكل عظمية بشرية عمرها 3 آلاف عام تقريبا، في مستوطنة قديمة بالقرب من "وانتاج" في بريطانيا.

وعثر الباحثون، أثناء العمل لحماية مجرى مائي نادر، على 26 هيكلا عظميا بجانب مجموعة من الاكتشافات الأخرى، بما في ذلك المساكن والجثث الحيوانية والأدوات المنزلية.

Skeletons dating back 3,000 years may have been victims of human sacrifice https://t.co/4jin6d4rTkpic.twitter.com/rCtMmgCL5D — Mirror Tech (@MirrorTech) April 15, 2019

ويشير التحليل الأولي للهياكل العظمية، إلى تعرضها لطقوس التضحيات البشرية.

THAMES WATER

وفي أعقاب هذا الاكتشاف، قامت "Cotswold Archaeology" بجمع العينات للفحص الجنائي، ما سمح لشركة "Thames Water" بالبدء في مد أنابيب يبلغ طولها 6 كم، قادرة على تزويد القرى القريبة بالمياه المأخوذة من آبار المياه الجوفية، بالقرب من نهر التايمز.

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وقال نيل هولبروك، الرئيس التنفيذي لـ "Cotswold Archaeology": "لقد أتاح خط الأنابيب فرصة لدراسة عدد من المواقع الأثرية غير المعروفة سابقا. وكان موقع العصر الحديدي في (Childrey Warren) رائعا بشكل خاص، لأنه قدم لمحة عن معتقدات وخرافات الأشخاص، الذين عاشوا في أوكسفوردشاير، قبل الفتح الروماني".

واستطرد هولبروك موضحا: "تشير الدلائل في المواقع الأخرى، إلى أن عمليات الدفن في الحفر يمكن أن تنطوي على تضحيات بشرية. ويتحدى هذا الاكتشاف تصوراتنا عن الماضي، ويدعونا إلى محاولة فهم معتقدات الأشخاص الذين عاشوا وتوفوا قبل أكثر من ألفي عام".

المصدر: ميرور