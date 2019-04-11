خبراء روس يدرسون مشكلة ظهور السخام في القطب الشمالي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن البراكين قد تكون السبب في ظهور السخام في القطب الشمالي، ولكن مع ذلك يدرس الخبراء الروس هذه المسألة المهمة.

وذكر الرئيس بوتين في منتدى القطب الشمالي المنعقد في بطرسبورغ، أنه تحدث مع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، بشأن ظهور السخام في القطب الشمالي، وقال: "اتضح أن حساباتنا مختلفة بشأن حجمه. لذلك ذكرت له أني عندما كنت في القطب الشمالي، لاحظت أن تراكمات السخام في طبقات الجليد القديمة كبيرة".

ووفقا للرئيس الروسي، فإن هذه التراكمات تنسب إلى القرون الوسطى أو حتى قبلها، عندما لم تكن هناك انبعاثات صناعية.

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وأضاف بوتين قائلا: "تكمن المسألة في أن ثوران بركان واحد، قد يسبب انبعاث السخام أكثر من الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري، ومع ذلك تبقى هذه المسألة مهمة جدا. لذلك بدأ خبراؤنا بدراستها".

تجدر الإشارة إلى أن منتدى القطب الشمالي "القطب الشمالي- منطقة حوار"، هو إحدى المنصات الأساسية لمناقشة مشكلات ومستقبل منطقة القطب الشمالي على مستوى العالم.

ويوحد هذا المنتدى جهود سلطات الدول والمنظمات الدولية والعلمية ورجال الأعمال في روسيا والعالم، في النقاش وتبادل الآراء بشأن النمو المستدام لمنطقة القطب الشمالي.

المصدر: نوفوستي