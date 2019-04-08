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شركة صينية تدرب الدرونات على إسقاط الألغام

العلوم والتكنولوجيا

شركة صينية تدرب الدرونات على إسقاط الألغام
Sputnik Vitaly Belousov
صورة أرشيفية
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عرضت قناة "CCTV" التلفزيونية الصينية، في 1 أبريل الجاري، اختبار مروحية صينية من دون طيار تسمى "Bomber".

وقالت القناة التلفزيونية إن شركة "CJAIE" هي التي قامت بتصنيع تلك الدرونات. وكشفت عنها لأول مرة في معرض "LIMA 2019" الماليزي للأسلحة الدفاعية.

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وقال الموقع التابع للشركة الصينية إن "بومبر" عبارة عن  مروحية صغيرة من دون طيار، بمقدورها حمل بضعة ألغام.

وأظهر الفيديو الذي عرضته القناة الدرون الذي دمر أهدافا برية بألغام عيار 60 ملم، مع العلم أن القنابل (الألغام) مزودة بنظام تفجيرعن بعد.

وقال الموقع إن الدرون يحمل 4 ألغام عيار 60 ملم، ويمكنه تدمير أهداف تبعد 50 كيلومترا عن مركز القيادة. ويبلغ طول الدرون 1.7 متر، وارتفاعه 62 سنتيمترا. وبمقدوره أن يتسارع حتى 145 كيلومترا في الساعة.

المصدر: سلاح روسيا

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